PlayStation Now: tutti i giochi PS4, da Bloodborne a The Last of Us

Sony Interactive Entertainment ha aggiornato il sito ufficiale italiano di PlayStation Now con l'elenco completo dei giochi disponibili per gli abbonati, che include titoli per PS3, PS3 e classici PS2, giocabili su PlayStation 4 e PC.
Giochi PlayStation Now
Di seguito abbiamo elencato i giochi per PS4 disponibili su Now, tra cui troviamo esclusive come Bloodborne, God of War III Remastered, The Last of Us e giochi di terze parti del calibro di Assetto Corsa, Mafia III, NBA 2K18, PayDay 2, Space Hulk, Tropico 5, Ultra Street Fighter IV, WWE 2K18 e tantissimi altri, elencati di seguito in ordine alfabetico.
ABZÛ
ACES OF THE LUFTWAFFE
ACTION HENK
AGATHA CHRISTIE: THE ABC MURDERS
AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS
ALCHEMIC JOUSTS
ALIENATION
APE ESCAPE 2
ARAGAMI
ATARI FLASHBACK CLASSICS VOL 1
ASSETTO CORSA
BACK TO BED
BAJA: EDGE OF CONTROL HD
BASEBALL RIOT
BATMAN THE TELLTALE SERIES EPISODE 1 REALM OF SHADOWS
BATTALION COMMANDER
BATTLEBORN
BATTLE CHASERS: NIGHTWAR
BATTLEFIELD HARDLINE
BATTLE WORLDS KRONOS
BEN 10
BEYOND: TWO SOULS
BINARIES
BLACK MIRROR
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
BLOODBORNE
BLOOD BOWL 2
WARS II
BROKEN AGE
BROTHERS: A TALE OF TWO SONS
THE BUG BUTCHER
BUBSY: THE WOOLIES STRIKE BACK
CARMAGEDDON MAX DAMAGE
CASTLE INVASION: THRONE OUT
CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION
CHESS ULTRA
CRIMSONLAND
CLOUDS & SHEEP 2
CROIXLUER SIGMA
DANDARA
DARKSIDERS
DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION
DARKSIDERS: WARMASTERED EDITION
DAY OF THE TENTACLE REMASTERED
DEAD NATION APOCALYPSE
DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION
DEAD ISLAND: RETRO REVENGE
DEADLIGHT: DIRECTOR'S CUT
DEFENSE GRID 2
DESTROY ALL HUMANS!
DIRT RALLY
DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE
DIVINITY ORIGINAL SIN ENHANCED EDITION
DOKI-DOKI UNIVERSE
DON'T DIE, MR. ROBOT!
DUNGEONS 2
EARTH DEFENSE FORCE 4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR
THE ELDER SCROLLS ONLINE TAMRIEL UNLIMITED
ELECTRONIC SUPER JOY
ENTWINED
ESCAPE PLAN
EVE: VALKYRIE - WARZONE
EVENTIDE: SLAVIC FABLE
EVERYBODY'S GONE TO THE RAPTURE
EVOLVE
EXILE'S END
EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY
EXTREME EXORCISM
FAIRY FENCER F ADVENT DARK FORCE
FARMING SIMULATOR 17
FAT PRINCESS ADVENTURES
F1 2015
F1 2016
F1 2017
FOR HONOR
FLUSTER CLUCK
GAROU MARK OF THE WOLVES
GEM SMASHERS
GIANA SISTERS TWISTED DREAMS DIRECTOR'S CUT
GOD OF WAR 3 REMASTERED
GRAND AGES: MEDIEVAL
GRAVITY RUSH REMASTERED
GRIM FANDANGO
GRIM LEGENDS: THE FORSAKEN BRIDE
GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-
HARDWARE: RIVALS
HEAVY RAIN
HELLDIVERS
HOHOKUM
HOTEL TRANSYLVANIA 3 MONSTERS OVERBOARD
IN SPACE WE BRAWL
JOE DEVER'S LONE WOLF
KICKBEAT SPECIAL EDITION
KILLZONE SHADOW FALL
KINGDOM: NEW LANDS
KING ODDBALL
KNACK
KRINKLE KRUSHER
KROMAIA OMEGA
LEGEND OF KAY ANNIVERSARY
LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM
LEO'S FORTUNE
LIMBO
LONE SURVIVOR: DIRECTOR'S CUT
LORDS OF THE FALLEN
LOST SEA
LOVELY PLANET
MAFIA III
MAGICKA 2
MANTIS BURN RACING
MASTERCUBE
MEGADIMENSION NEPTUNIA VII
METAL GEAR SOLID HD COLLECTION
METAL SLUG 3
METRO 2033 REDUX
METRO LAST LIGHT REDUX
MINUTES
MITSURUGI KAMUI HIKAE
MOMONGA PINBALL ADVENTURES
MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED
MORTAL KOMBAT X
MOUNT & BLADE: WARBAND
MOUSECRAFT
MXGP2 - THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME
MYSTERY CHRONICLE ONE WAY HEROICS
NBA 2K18
N.E.R.O. NOTHING EVER REMAINS OBSCURE
NATURAL DOCTRINE
NBA 2K16
NEED FOR SPEED RIVALS
NEON CHROME
NEUROVOIDER
NIDHOGG
NIGHTMARES FROM THE DEEP THE CURSED HEART
NOM NOM GALAXY
NO TIME TO EXPLAIN
NOVA-111
OBLITERACERS
OLLIOLLI
OLLIOLLI2: WELCOME TO OLLIWOOD
OMEGA QUINTET
OVERLORD: FELLOWSHIP OF EVIL
PANG ADVENTURES
PAYDAY 2
PHARAONIC
PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION
PIXEL HEROES: BYTE & MAGIC
PIXEL PIRACY
PLAGUE ROAD
PONCHO
PURE CHESS
PURE HOLD'EM WORLD POKER CHAMPIONSHIP
PURE POOL
Q*BERT: REBOOTED
RAIDEN V: DIRECTOR'S CUT
REBEL GALAXY
RED FACTION
RESOGUN
REUS
RISEN 3: TITAN LORDS - ENHANCED EDITION
SAINT'S ROW IV RE-ELECTED
SAINT'S ROW: GAT OUT OF HELL
SEASONS AFTER FALL
SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO
SHADOW OF THE BEAST
SHADWEN
SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL'S DAUGHTER
SINE MORA EX
SKYSCRAPPERS
SLIME-SAN: SUPERSLIME EDITION
SOUL AXIOM
SOUND SHAPES
SPACE HULK
SPARKLE 2
SPARKLE UNLEASHED
SQUARE HEROES
STARDUST GALAXY WARRIORS: STELLAR CLIMAX
STEALTH INC ULTIMATE EDITION
STEALTH INC 2: A GAME OF CLONES
STEEP
STEREDENN: BINARY STARS
STYX: MASTER OF SHADOWS
STICK IT TO THE MAN
STRIDER
STRIKE SUIT ZERO: DIRECTOR'S CUT
SUPER EXPLODING ZOO!
SUPER MEGA BASEBALL
SUPER STARDUST ULTRA
SUPER STAR WARS
SUPER TOY CARS
TEARAWAY UNFOLDED
TENNIS IN THE FACE
TERRARIA
TESLAGRAD
THE DWARVES
THE KEEPER OF 4 ELEMENTS
THE LAST TINKER: CITY OF COLORS
THE METRONOMICON SLAY THE DANCE FLOOR
THE SPECTRUM RETREAT
THE SWAPPER
THE SWINDLE
THE TREAUSRES OF MONTEZUMA 4
THIS WAR OF MINE: THE LITTLE ONE
THOMAS WAS ALONE
TINY BRAINS
TINY TROOPERS JOINT OPS
TOKI TORI 2+
TOKYO XANADU EX+
TORMENT: TIDES OF NUMENERA
TOUHOU: SCARLET CURIOSITY
TOUR DE FRANCE 2017
TRICKY TOWERS
TRON RUN/R
TROPICO 5
UNFINISHED SWAN
ULTRATRON
ULTRA STREET FIGHTER IV
VALENTINO ROSSI THE GAME
VEGAS PARTY
VELOCIBOX
VELOCITY 2X
VIKINGS: WOLVES OF MIDGARD
WARHAMMER: END TIMES - VERMINTIDE
WASTELAND 2: DIRECTOR'S CUT
WHISPERING WILLOWS
WORLD TO THE WEST
WWE 2K16
WWE 2K18
XCOM 2
YESTERDAY ORIGINS
ZIGGURAT
ZOMBIE VIKINGS
Questo è l'elenco dei giochi PS4 disponibili per gli abbonati PlayStation Now, sul sito ufficiale trovate anche le liste con i giochi PS2 Classic e PS3 per un totale di oltre 600 produzioni liberamente accessibili, con aggiornamenti mensili.
Due gli abbonamenti disponibili: un mese a 14.99 euro e dodici mesi a 99.99 euro, in entrambi i casi con sette giorni di prova gratis. PS Now è accessibile non solo su PlayStation 4, ma anche su PC Windows.