PlayStation Now: tutti i giochi PS4, da Bloodborne a The Last of Us

Sony Interactive Entertainment ha aggiornato il sito ufficiale italiano di PlayStation Now con l'elenco completo dei giochi disponibili per gli abbonati, che include titoli per PS3, PS3 e classici PS2, giocabili su PlayStation 4 e PC.

Giochi PlayStation Now

Di seguito abbiamo elencato i giochi per PS4 disponibili su Now, tra cui troviamo esclusive come Bloodborne, God of War III Remastered, The Last of Us e giochi di terze parti del calibro di Assetto Corsa, Mafia III, NBA 2K18, PayDay 2, Space Hulk, Tropico 5, Ultra Street Fighter IV, WWE 2K18 e tantissimi altri, elencati di seguito in ordine alfabetico.

ABZÛ

ACES OF THE LUFTWAFFE

ACTION HENK

AGATHA CHRISTIE: THE ABC MURDERS

AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS

ALCHEMIC JOUSTS

ALIENATION

APE ESCAPE 2

ARAGAMI

ATARI FLASHBACK CLASSICS VOL 1

ASSETTO CORSA

BACK TO BED

BAJA: EDGE OF CONTROL HD

BASEBALL RIOT

BATMAN THE TELLTALE SERIES EPISODE 1 REALM OF SHADOWS

BATTALION COMMANDER

BATTLEBORN

BATTLE CHASERS: NIGHTWAR

BATTLEFIELD HARDLINE

BATTLE WORLDS KRONOS

BEN 10

BEYOND: TWO SOULS

BINARIES

BLACK MIRROR

BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND

BLOODBORNE

BLOOD BOWL 2

WARS II

BROKEN AGE

BROTHERS: A TALE OF TWO SONS

THE BUG BUTCHER

BUBSY: THE WOOLIES STRIKE BACK

CARMAGEDDON MAX DAMAGE

CASTLE INVASION: THRONE OUT

CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION

CHESS ULTRA

CRIMSONLAND

CLOUDS & SHEEP 2

CROIXLUER SIGMA

DANDARA

DARKSIDERS

DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION

DARKSIDERS: WARMASTERED EDITION

DAY OF THE TENTACLE REMASTERED

DEAD NATION APOCALYPSE

DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION

DEAD ISLAND: RETRO REVENGE

DEADLIGHT: DIRECTOR'S CUT

DEFENSE GRID 2

DESTROY ALL HUMANS!

DIRT RALLY

DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE

DIVINITY ORIGINAL SIN ENHANCED EDITION

DOKI-DOKI UNIVERSE

DON'T DIE, MR. ROBOT!

DUNGEONS 2

EARTH DEFENSE FORCE 4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR

THE ELDER SCROLLS ONLINE TAMRIEL UNLIMITED

ELECTRONIC SUPER JOY

ENTWINED

ESCAPE PLAN

EVE: VALKYRIE - WARZONE

EVENTIDE: SLAVIC FABLE

EVERYBODY'S GONE TO THE RAPTURE

EVOLVE

EXILE'S END

EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY

EXTREME EXORCISM

FAIRY FENCER F ADVENT DARK FORCE

FARMING SIMULATOR 17

FAT PRINCESS ADVENTURES

F1 2015

F1 2016

F1 2017

FOR HONOR

FLUSTER CLUCK

GAROU MARK OF THE WOLVES

GEM SMASHERS

GIANA SISTERS TWISTED DREAMS DIRECTOR'S CUT

GOD OF WAR 3 REMASTERED

GRAND AGES: MEDIEVAL

GRAVITY RUSH REMASTERED

GRIM FANDANGO

GRIM LEGENDS: THE FORSAKEN BRIDE

GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-

HARDWARE: RIVALS

HEAVY RAIN

HELLDIVERS

HOHOKUM

HOTEL TRANSYLVANIA 3 MONSTERS OVERBOARD

IN SPACE WE BRAWL

JOE DEVER'S LONE WOLF

KICKBEAT SPECIAL EDITION

KILLZONE SHADOW FALL

KINGDOM: NEW LANDS

KING ODDBALL

KNACK

KRINKLE KRUSHER

KROMAIA OMEGA

LEGEND OF KAY ANNIVERSARY

LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM

LEO'S FORTUNE

LIMBO

LONE SURVIVOR: DIRECTOR'S CUT

LORDS OF THE FALLEN

LOST SEA

LOVELY PLANET

MAFIA III

MAGICKA 2

MANTIS BURN RACING

MASTERCUBE

MEGADIMENSION NEPTUNIA VII

METAL GEAR SOLID HD COLLECTION

METAL SLUG 3

METRO 2033 REDUX

METRO LAST LIGHT REDUX

MINUTES

MITSURUGI KAMUI HIKAE

MOMONGA PINBALL ADVENTURES

MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED

MORTAL KOMBAT X

MOUNT & BLADE: WARBAND

MOUSECRAFT

MXGP2 - THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME

MYSTERY CHRONICLE ONE WAY HEROICS

NBA 2K18

N.E.R.O. NOTHING EVER REMAINS OBSCURE

NATURAL DOCTRINE

NBA 2K16

NEED FOR SPEED RIVALS

NEON CHROME

NEUROVOIDER

NIDHOGG

NIGHTMARES FROM THE DEEP THE CURSED HEART

NOM NOM GALAXY

NO TIME TO EXPLAIN

NOVA-111

OBLITERACERS

OLLIOLLI

OLLIOLLI2: WELCOME TO OLLIWOOD

OMEGA QUINTET

OVERLORD: FELLOWSHIP OF EVIL

PANG ADVENTURES

PAYDAY 2

PHARAONIC

PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION

PIXEL HEROES: BYTE & MAGIC

PIXEL PIRACY

PLAGUE ROAD

PONCHO

PURE CHESS

PURE HOLD'EM WORLD POKER CHAMPIONSHIP

PURE POOL

Q*BERT: REBOOTED

RAIDEN V: DIRECTOR'S CUT

REBEL GALAXY

RED FACTION

RESOGUN

REUS

RISEN 3: TITAN LORDS - ENHANCED EDITION

SAINT'S ROW IV RE-ELECTED

SAINT'S ROW: GAT OUT OF HELL

SEASONS AFTER FALL

SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO

SHADOW OF THE BEAST

SHADWEN

SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL'S DAUGHTER

SINE MORA EX

SKYSCRAPPERS

SLIME-SAN: SUPERSLIME EDITION

SOUL AXIOM

SOUND SHAPES

SPACE HULK

SPARKLE 2

SPARKLE UNLEASHED

SQUARE HEROES

STARDUST GALAXY WARRIORS: STELLAR CLIMAX

STEALTH INC ULTIMATE EDITION

STEALTH INC 2: A GAME OF CLONES

STEEP

STEREDENN: BINARY STARS

STYX: MASTER OF SHADOWS

STICK IT TO THE MAN

STRIDER

STRIKE SUIT ZERO: DIRECTOR'S CUT

SUPER EXPLODING ZOO!

SUPER MEGA BASEBALL

SUPER STARDUST ULTRA

SUPER STAR WARS

SUPER TOY CARS

TEARAWAY UNFOLDED

TENNIS IN THE FACE

TERRARIA

TESLAGRAD

THE DWARVES

THE KEEPER OF 4 ELEMENTS

THE LAST TINKER: CITY OF COLORS

THE METRONOMICON SLAY THE DANCE FLOOR

THE SPECTRUM RETREAT

THE SWAPPER

THE SWINDLE

THE TREAUSRES OF MONTEZUMA 4

THIS WAR OF MINE: THE LITTLE ONE

THOMAS WAS ALONE

TINY BRAINS

TINY TROOPERS JOINT OPS

TOKI TORI 2+

TOKYO XANADU EX+

TORMENT: TIDES OF NUMENERA

TOUHOU: SCARLET CURIOSITY

TOUR DE FRANCE 2017

TRICKY TOWERS

TRON RUN/R

TROPICO 5

UNFINISHED SWAN

ULTRATRON

ULTRA STREET FIGHTER IV

VALENTINO ROSSI THE GAME

VEGAS PARTY

VELOCIBOX

VELOCITY 2X

VIKINGS: WOLVES OF MIDGARD

WARHAMMER: END TIMES - VERMINTIDE

WASTELAND 2: DIRECTOR'S CUT

WHISPERING WILLOWS

WORLD TO THE WEST

WWE 2K16

WWE 2K18

XCOM 2

YESTERDAY ORIGINS

ZIGGURAT

ZOMBIE VIKINGS

Questo è l'elenco dei giochi PS4 disponibili per gli abbonati PlayStation Now, sul sito ufficiale trovate anche le liste con i giochi PS2 Classic e PS3 per un totale di oltre 600 produzioni liberamente accessibili, con aggiornamenti mensili.

Due gli abbonamenti disponibili: un mese a 14.99 euro e dodici mesi a 99.99 euro, in entrambi i casi con sette giorni di prova gratis. PS Now è accessibile non solo su PlayStation 4, ma anche su PC Windows.