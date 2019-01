PlayStation Now: tutto quello che c'è da sapere sul servizio streaming di Sony

Non è ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Sony, ma a giudicare dagli ultimi rumor e dagli indizi trapelati su PlayStation Store, sembra che Playstation Now si stia finalmente preparando per sbarcare anche in Italia.

Attualmente, PlayStation Now è disponibile negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in paesi europei come Regno Unito, Germania, Francia, Austria e Olanda. Effettuando un abbonamento al servizio, è possibile giocare su PlayStation 4 e PC in streaming a titoli PS4, PS3 e PS2, oppure scaricare una selezione di giochi per l'attuale console di Sony. In Europa, la sottoscrizione ha un costo di 14,99 euro al mese oppure 99,99 euro all'anno e fornisce l'accesso illimitato a un catalogo di oltre 700 titoli, che continua ad allargarsi mese dopo mese. Tutti i nuovi utenti hanno inoltre diritto ad una prova gratuita di 7 giorni, durante i quali possono valutare la qualità del servizio e la bontà della propria rete (è consigliata una connessione a banda larga con velocità minima di 5 Mbps).

Dal momento che il servizio e il suo funzionamento risultano ancora poco chiari a molti videogiocatori italiani, abbiamo deciso di dedicargli un video di approfondimento, nel quale vi offriamo una panoramica delle funzioni offerte e vi spieghiamo come accedere ai giochi e ai contenuti inclusi. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!