PlayStation Now, è ufficiale: c'è anche The Last of Us 2 tra i giochi gratis di ottobre!

Con l'atteso post pubblicato dai curatori del PS Blog, Sony conferma i leak degli ultimi giorni e annuncia l'arrivo su PlayStation Now di The Last of Us 2 come parte dell'offerta riservata agli abbonati al servizio per il mese di ottobre.

A partire dalla giornata di domani, martedì 5 ottobre, gli iscritti a PlayStation Now potranno scaricare "gratis" o accedere in game streaming al capolavoro post-apocalittico di Naughty Dog e ad una rosa particolarmente nutrita di videogiochi.

Nell'elenco dei titoli PS Now gratuiti di ottobre 2021 troviamo così Fallout 76, Desperados 3 e la versione Remastered di Final Fantasy 8. Ai quattro videogiochi già segnalati dal recente leak del PlayStation Store britannico si aggiungono poi i tre capitoli della Amnesia Collection, ossia The Dark Descent, A Machine For Pigs e Justine, oltre a Yet Another Zombie Defense HD e, negli Stati Uniti, Victor Vran Overkill Edition (in Europa è già disponibile da tempo su PS Now).

Tutti i videogiochi appena elencati entreranno a far parte della ludoteca digitale di PlayStation Now dal 5 ottobre e vi rimarranno a tempo indeterminato: l'unica eccezione sarà quella rappresentata da The Last of Us Parte 2. Gli abbonati a PS Now avranno tempo fino al 3 gennaio 2022 per tuffarsi nelle atmosfere del kolossal di Neil Druckmann, con tanto di update PS5 gratis di TLOU 2 per chi scaricherà il titolo sulla console Sony di ultima generazione.