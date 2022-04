PlayStation Now: i giocatori americani si stanno abbonando per anni sfruttando un trucco

Come ormai ben saprete, Sony ha deciso di rivoluzionare il suo PlayStation Plus, servizio ad abbonamento che dal prossimo giugno offrirà numerosi piani con caratteristiche uniche. L'arrivo del nuovo servizio segnerà anche la fine di PlayStation Now, sebbene alcuni utenti abbiano trovato un sistema per aggirare il problema.

Tutti quei giocatori interessati esclusivamente a PlayStation Now e che quindi si ritroveranno a pagare un prezzo maggiore per usufruire degli stessi servizi, si sono ingegnati per aggirare le future limitazioni imposte da Sony.



Sembrerebbe infatti che sia stato trovato un pratico sistema attraverso il quale è possibile acquistare più volte un abbonamento della durata di un anno al PlayStation Now, così da accaparrarsi i bonus del servizio per un bel po' di tempo ed evitare di pagare un extra che garantirebbe anche i benefici del PS Plus. Il sistema è molto semplice e prevede l'aggiunta dei fondi al portafoglio e poi l'acquisto dell'abbonamento seguendo un link specifico alla versione web del PlayStation Store.



Vi ricordiamo che questo trucco serve a risparmiare sull'abbonamento Premium, visto che il prossimo giugno l'abbonamento si convertirà in maniera automatica a tale versione del PlayStation Plus.

Sapevate che Shadow Warrior 3 e Crysis Remastered sono stati aggiunti a marzo al catalogo di PS Now?