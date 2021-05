PlayStation, tra numeri e futuro: PS Plus, espansione servizi, mobile e cinema

Non solo investimenti nell'Intelligenza Artificiale per il mondo PlayStation, con Sony che punta su più settori per espandere il proprio business videoludico.

Tra le aree di rilievo non può ovviamente mancare quello di abbonamenti e sottoscrizioni ai diversi servizi proposti dalla compagnia, tra i quali spica senza dubbio PlayStation Plus. Nel corso dell'ultimo anno fiscale, conferma Sony, l'abbonamento è cresciuto notevolmente, sino a toccare la vetta di ben 47,6 milioni di abbonati al marzo 2021. Una netta crescita rispetto allo scorso anno, con la primavera 2020 che faceva registrare 41,5 milioni di iscritti. Un traguardo importante, che vede Sony determinata a puntarvi con sempre maggiore forza.

Non manca poi una crescente attenzione nei confronti del settore mobile, con la conferma della volontà di espandere le IP PlayStation anche su smartphone e tablet. Anche gli investimenti in ambito cinematografico sono volti ad accrescere la conoscenza delle proprietà intellettuali PlayStation Studios da parte del grande pubblico. È proprio in questa direzione che si muovono ad esempio il film di Uncharted o la serie TV di The Last of US. I recenti investimenti di Sony nel settore dell'animazione giapponese produrranno anch'essi risultati, con il primo esempio rappresentato dalla sinergia tra il lancio del primo videogioco di Demon Slayer e il successo dell'ultimo film di Kimetsu no Yaiba.