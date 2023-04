PlayStation State of Play del 13 aprile, seguilo con noi su Twitch dalle 22:00

Questa sera si terrà il tanto atteso State of Play di Sony, un nuovo evento digitale dedicato al mondo PlayStation con focus su Final Fantasy XVI, la prossima grande esclusiva PS5 in arrivo il 22 giugno. Tra poche ore scopriremo nuovi dettagli sul blockbuster firmato Square Enix.

PlayStation State of Play andrà in onda dalle 23:00 ma noi seguiremo l'evento in diretta sul canale Twich di Everyeye.it a partire dalle ore 22:00, con un ora di pre show per fare il punto della situazione su Final Fantasy 16 prima di scoprire le ultime novità.

La trasmissione ha una durata stimata di circa 20 minuti, questa la sinossi: "Dal momento in cui Final Fantasy XVI ha esordito, i fan hanno atteso con impazienza dettagli sull’ambientazione, sui potenti Eikon e i loro Dominanti e sul sistema di combattimento. Siamo lieti di annunciarvi che lo State of Play di aprile si concentrerà su tutto questo e molto altro."

20 minuti quindi interamente dedicati a Final Fantasy 16, a meno di sorprese non ci sarà spazio per annunci hardware come PS5 Slim o PlayStation Q Lite. Anche l'annuncio della demo di Final Fantasy 16 per PS5 sembra improbabile dal momento che, stando alle parole di Yoshida, la versione di prova arriverà a giugno, circa due settimane prima dell'uscita del gioco completo.