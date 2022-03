PlayStation State of Play del 9 marzo: riassunto e tutti i nuovi giochi PS4 e PS5

Il 9 marzo alle 23:00 è andato in onda il nuovo State of Play di Sony: uno showcase della durata di 20 minuti per mostrare alcune delle novità in arrivo su PS4 e PS5, con particolare focus sulle produzioni giapponesi. Ecco tutti gli annunci dello State of Play di marzo 2022.

Primo annuncio a sorpresa da parte di Capcom, la casa di Osaka presenta Exoprimal, uno shooter a base di dinosauri che non ha mancato di generare un discreto interesse durante la premiere del trailer. Si continua con il trailer di lancio di Ghostwire Tokyo e la presentazione della nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, disponibile per il download su PS4 e PS5.



Nuovo trailer anche per Forspoken, rinviato all'11 ottobre, Bandai Namco ne ha invece approfittato per presentare Gundam Evolution per PS4 e PS5. Amanti delle Tartarughe Ninja? Per voi arriva Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, raccolta che include ben tredici giochi tra cui Tournament Fighters, Back from the Sewers, Fall of the Foot Clan, The Manhattan Project, Turtles in Time e The Hyper Stone Heist.



Si continua con il nuovo trailer di GigaBash e l'annuncio del picchiaduro JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R basato sulla celebre serie manga/anime. Ci avviciniamo alla chiusura dello show con Trek To Yomi (gioco dalle atmosfere simili a quelle di Ghost of Tsushima), l'annuncio dell'aggiornamento Ascension per Returnal si chiude con due giochi Square Enix: The DioField Chronicle e Valkyrie Elysium.