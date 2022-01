PlayStation State of Play annunciato per questa settimana, focus su Gran Turismo 7

Sony ha confermato i rumor che circolavano ormai da qualche tempo, la compagnia ha deciso di inaugurare il mese di febbraio con uno speciale State of Play in onda mercoledì 2 febbraio alle 23:00 ora italiana.

Lo show sarà incentato su Gran Turismo 7, come confermato da Sony: "Siamo su di giri per il primo State of Play del 2022, che arriverà questa settimana e offrirà oltre 30 minuti di sequenze della versione PS5 di Gran Turismo 7 con dettagli sulle dinamiche di gioco."



A giudicare da quanto riportato sul PlayStation Blog non ci sarà spazio per altri giochi ma durante lo State of Play assisteremo ad almeno trenta minuti di gameplay di Gran Turismo 7, tratto dalla versione per PlayStation 5. Noi di Everyeye.it seguiremo il nuovo State of Play su Twitch, una buona occasione quindi per passare insieme una serata all'insegna di PlayStation e scoprire nuovi dettagli sul gioco di corse di Polyphony, uno dei titoli più attesi del nuovo anno.



Gran Turismo 7 è atteso per il 4 marzo 2022 su PS4 e PS5, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile rinvio ma questa voce è stata smentita dal nuovo trailer di GT7 che ha confermato la data di lancio.