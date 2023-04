PlayStation State of Play di aprile: data, orario, durata e giochi

Sony ha annunciato un nuovo State of Play per il mese di aprile, l'evento digitale è in programma questa settimana, ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo State of Play, tra cui la durata e i giochi confermati per questa presentazione.

PlayStation State of Play è in programma giovedì 13 aprile alle 23:00 (ora italiana), seguiremo l'evento in diretta sul canale Twich di Everyeye.it, vi consigliamo di sintonizzarvi almeno 30/45 minuti prima dell'orario indicato così da non perdervi il pre show, ovviamente resteremo online anche al termine della presentazione, così da commentare le novità emerse.

La durata stimata è di circa 20 minuti, il focus sarà su Final Fantasy 16, come confermato da Sony: "Dal momento in cui Final Fantasy XVI ha esordito nel 2020, i fan hanno atteso con impazienza i dettagli sull’ambientazione dark fantasy, sui potenti Eikon e i loro Dominanti e sul sistema di combattimento anticipato nei primi trailer. Siamo lieti di annunciarvi che lo State of Play di questa settimana si concentrerà su tutto questo e molto altro."

Dunque non sembra esserci spazio per altri giochi, con i 20 minuti che saranno interamente dedicati al gioco Square Enix, nuova esclusiva PS5 in uscita il 22 giugno 2023. Non si fa alcuna menzione a PS5 Slim o PlayStation Q Lite, dunque non sembra essere questa l'occasione giusta per annunciare i due nuovi hardware targati Sony.