PlayStation State of Play a dicembre 2021, esplode il rumor: ultimo evento dell'anno?

L'annuncio di Star Wars: Eclipse ai The Game Awards 2021 ha sorpreso il pubblico, che tuttavia era già stato allertato su tale eventualità da un insider videoludico.

Quest'ultimo, attivo in rete come "AccNGT" torna ora alla carica, scatenando un'indiscrezione decisamente rumorosa. Secondo quest'ultimo, infatti, sarebbero in cantiere i progetti per l'imminente trasmissione di un nuovo PlayStation State of Play. L'insider riporta - con il Tweet che trovate in calce a questa news - l'intenzione di Sony di chiudere il 2021 con un ultimo evento comunicativo, che tuttavia non dovrebbe avere la portata e l'ambizione di un più ampio PlayStation Showcase.

Secondo AccNGT, il chiacchierato PlayStation State of Play dovrebbe dunque avere luogo nel corso del mese di dicembre 2021, anche se nessun indizio sulla possibile data è emerso sino ad ora. Del resto, lo stesso insider non è ancora del tutto certo della notizia al 100%. All'orizzonte, tuttavia, si è rapidamente affacciato anche lo YouTuber Foxy Games UK, anch'esso per annunciare di aver sentito indiscrezioni su di un nuovo State of Play in programma per dicembre 2021.



A breve distanza dalla pubblicazione del nuovo trailer italiano di Horizon: Forbidden West, l'appuntamento potrebbe essere l'occasione per avere ulteriori dettagli sulla line-up di giochi in arrivo su PS4 e PS5 nel corso del prossimo anno. Al momento, tuttavia, ricordiamo che mancano conferme ufficiali in merito all'effettiva intenzione di Sony di organizzare l'evento: non resta che attendere per saperne eventualmente di più!