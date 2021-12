PlayStation State of Play forse a dicembre, quali giochi PS4 e PS5 potrebbero esserci?

Si fa un gran parlare di un probabile imminente PlayStation State of Play in programma a dicembre, Sony non ha ancora confermato o annunciato nulla ma noi vogliamo provare a ipotizzare quali giochi potrebbero essere mostrati eventualmente durante lo showcase.

Numerosi insider danno per certo uno State of Play questo mese, tuttavia dovrebbe trattarsi di un mini evento che andrà a chiudere l'anno di PlayStation, uno show assolutamente non paragonabile ad una PlayStation Experience, così almeno si mormora su Reddit e sui profili social degli insider più quotati.

In questi giorni si è parlato tanto di un trailer imminente per Harry Potter Hogwarts Legacy... e chissà che non sia proprio lo State of Play il posto giusto per mostrarlo, dopo la rumoreggiata presenza del gioco ai The Game Awards conclusasi però con un nulla di fatto.

Altro gioco che secondo gli insider avrebbe dovuto presenziare ai The Game Awards è Bully 2 ma non ci sentiamo di sbilanciarci in merito dal momento che Rockstar ha dimostrato più volte di voler gestire "in proprio" i reveal di nuovi giochi. Si pensa anche a Final Fantasy XVI ma al momento Square Enix sembra maggiormente concentrata sulla promozione di Forspoken in uscita a maggio.

Guardando in casa PlayStation, pensiamo ad una comparsa di Gran Turismo 7 in uscita a marzo e ovviamente Horizon Forbidden West, sembra inoltre troppo presto per saperne di più su God of War Ragnarok. Sia Gran Turismo che Horizon sono stati mostrati più volte nelle ultime settimane (nel caso dell'avventura di Aloy, l'ultima apparizione risale ai The Game Awards) ma l'occasione potrebbe essere ghiotta per mostrare nuovo materiale.

A meno che lo State of Play non sia dedicato ad un singolo gioco è quasi certa anche la presenza di giochi più piccoli come Stray oppure SIFU, anche se nel caso di produzioni indie è sempre difficile fare previsioni. E voi cosa vi aspettate e quali giochi vorreste vedere allo State of Play di dicembre? Lo spazio commenti qui sotto è vostra disposizione!