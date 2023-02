PlayStation State of Play di febbraio: data, ora, durata, giochi confermati e rumor

Sony ha annunciato il tanto rumoreggiato State of Play di febbraio, tra pochissime ore la casa giapponese trasmetterà un nuovo evento PlayStation, ma cosa possiamo aspettarci? Ecco tutto quello che sappiamo sullo State of Play di febbraio 2023

Dove vedere lo State of Play: data, orario e durata

I giochi dello State of Play: conferme e rumor

Lo State of Play è in programma per. L'evento durerà 45 minuti e terminerà dunque alle 22:45. Potete seguirlo in diretta insieme a noi sul canale Twitch di Everyeye.it oppure sul profilo TikTok di Everyeye in compagnia di Giada e Sam. Il consiglio è quello di collegarvi almeno 15 minuti prima per non perdervi il pre show e iniziare a chiacchierare in chat con gli altri spettatori.: durante lo State of Play ci sarà spazio per una, protagonista dell'evento con oltre 15 minuti di novità, gameplay e aggiornamenti. Sony fa sapere poi che ci sarà spazio per i giochi di terze parti e per "cinque giochi per PlayStation VR2 che arriveranno nel corso dell’anno."Uno dei giochi di terze parti sembra essere Destiny 2 L'Eclissi di Bungie , difficile dire invece se ci sarà spazio per giochi PlayStation Studios come Marvel's Spider-Man 2 ma chiaramente la community spera in una sorpresa finale, un "One More Thing" per chiudere l'evento in grande sitle.