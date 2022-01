PlayStation State of Play a febbraio? Spunta una possibile data per l'evento PS4 e PS5

Da tempo si rumoreggia di un possibile State of Play a febbraio, Sony non ha ancora annunciato nulla ma oggi arriva un possibile indizio sulla data da Roberto Serrano', anche se ovviamente mancano certezze e conferme in merito.

Lo State of Play del prossimo mese potrebbe tenersi il 3 febbraio alle 22:00 ora italiana e dovrebbe vedere la presenza di giochi PS4 e PS5 dagli studi Third Party e First Party di Sony. Niente di particolarmente sorprendente insomma, ribadiamo però come la data non sia confermata, al momento deve essere considerata come uno spunto indicativo, per la conferma bisognerà attendere l'eventuale annuncio di Sony, la stessa data però era stata riportata anche da Tom Henderson nelle scorse settimane.

Il nuovo State of Play potrebbe essere dedicato a Horizon Forbidden West considerando che il gioco è in uscita proprio a febbraio inoltre si parla anche della presentazione di Hogwarts Legacy allo showcase di Sony, WB Games ha ribadito che il gioco uscirà quest'anno e dunque i tempi potrebbero essere maturi per l'annuncio. Un secondo State of Play, sempre stando ai rumor diffusi da Henderson, dovrebbe tenersi poi a marzo con spazio a PlayStation VR 2, God of War Ragnarok e GhostWire Tokyo... ne sapremo di più anche sul tanto rumoreggiato multiplayer di The Last of Us Parte 2?