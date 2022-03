PlayStation State of Play: i giochi occidentali sono stati rimossi all'ultimo minuto?

Stando alle parole di un insider sempre più noto sui social, i piani di Sony per lo State of Play di marzo 2022 sono stati modificati in maniera importante nel corso degli ultimi giorni.

Secondo quanto dichiarato dall'utente Twitter AccountNGT, che in passato ha anticipato correttamente l'annuncio di Star Wars Eclipse, ovvero il nuovo progetto di Quantic Dream, Sony avrebbe modificato drasticamente il calendario dell'evento per via di una serie di problematiche. Se le dichiarazioni dell'insider dovessero essere confermate, l'azienda giapponese avrebbe dovuto tenere l'evento ieri, lunedì 7 marzo 2022, e avrebbe anche dovuto mostrare diversi giochi in sviluppo presso i team occidentali. Sarebbero state però le stesse software house a fare pressione su Sony per un posticipo dell'evento, costringendo il colosso dell'industria videoludica a fissare per domani uno State of Play in formato ridotto e dedicato esclusivamente alle produzioni nipponiche.

Pare inoltre che, secondo l'insider, vi sia solo il 50% delle probabilità che si parlerà di Hogwarts Legacy e che invece è impossibile che durante l'evento possano essere mostrati God of War Ragnarok o altri prodotti targati PlayStation Studios. Insomma, non aspettatevi grossi annunci per quello che riguarda le esclusive di peso per PlayStation 4 e PlayStation 5.

