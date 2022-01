PlayStation State of Play con Horizon Forbidden West e Hogwarts Legacy: ancora rumor

Si intensificano le voci di corridoio sul nuovo appuntamento con State of Play, il format con cui Sony ci tiene periodicamente aggiornati sulle novità in arrivo sulle piattaforme PlayStation. A parlare è il noto insider Tom Henderson, che aveva già anticipato che il nuovo evento fosse previsto per febbraio.

All'interno del suo nuovo video pubblicato su YouTube, Henderson ha precisato che lo State of Play si terrà nei primi giorni di febbraio (probabilmente giovedì 3 febbraio), e potrebbe essere uno dei più importanti tenuti sino ad oggi dalla compagnia nipponica.

Stando alle informazioni condivise dall'insider, la trasmissione conterrà il trailer di lancio di Sifu, l'intrigante action game degli autori di Absolver in arrivo il 22 febbraio, ed una lunga sezione di gioco dedicata ad Horizon Forbidden West (il filmato viene paragonato a quelli di Ratchet & Clank Rift Apart e Deathloop mostrati nei precedenti SoP).

Oltre a questo, viene specificato che Warner Bros. Interactive è finalmente pronta a mostrare nuovo materiale legato all'attesissimo Hogwarts Legacy, è c'è una buona possibilità che il gioco ispirato all'opera di J.K.Rowling possa apparire proprio durante lo State of Play.

Henderson aggiunge che un ulteriore State of Play è previsto per la fine di marzo, occasione in cui si parlerà di PlayStation VR 2, Ghostwire Tokyo e God of War Ragnarok. Viene inoltre ribadito che i nuovi progetti legati a The Last of Us sono vicini all'essere completati, e potrebbero essere pubblicati entro quest'anno secondo Henderson. Naturalmente vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute cautele, nell'attesa che Sony faccia i suoi eventuali annunci.