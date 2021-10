PlayStation State of Play: mini maratona su Twitch il 27 ottobre dalle 20:00

Lo State of Play autunnale andrà in onda il 27 ottobre e noi di Everyeye.it saremo in prima linea su Twitch per seguire il nuovo showcase Sony. Andremo online qualche ora prima dell'evento così da tenervi compagnia da ora di cena e fino a tarda serata.

Lo State of Play inizierà alle 23:00 ora italiana ma noi saremo in onda sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 20:00, ceneremo insieme e commenteremo i rumor pre-evento, non mancheranno poi le nostre aspettative, alle 23:00 commenteremo l'evento in italiano e al termine dello stesso (la durata stimata è di circa 20 minuti) torneremo live con le impressioni post show per fare il punto della situazione e un riassunto sulle novità annunciate.

L'evento è dedicato ai giochi di terze parti, Sony non ha svelato la lineup dei giochi presenti limitandosi a dichiarare che ci saranno aggiornamenti su titoli già noti e "alcuni annunci da parte di studi partner." Secondo insider e leaker, tra i giochi che verranno mostrati allo State of Play di fine ottobre ci saranno Gotham Knights, Tchia, Final Fantasy XVI e The Lords of the Rings Gollum, oltre a The Dark Pictures Anthology e Voice of Cards The Isle Dragon Roars.

Sarà questa la lineup dell'evento Sony? Lo scopriremo il 27 ottobre alle 23:00, vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire insieme il nuovo State of Play.