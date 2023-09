PlayStation State of Play e Nintendo Direct il 14 settembre? C'è chi dice si

Nuovi rumor su State of Play e Nintendo Direct: da tempo si parla di due eventi digitali in programma per questa settimana ma Sony e Nintendo non hanno (ancora) annunciato nulla, eppure non tutto è perduto, stando a Jeff Grubb e NateTheHate.

Sembra che lo State of Play fosse previsto per il 12 settembre e poi rinviato a causa della concomitanza con l'evento di presentazione dei nuovi iPhone 15. Idealmente l'evento Sony dovrebbe essere trasmesso entro la fine del mese di settembre ma c'è chi pensa che possa andare in onda... domani.

Nello specifico, rispondendo ad un commento su Reddit, NateTheHate fa capire che potrebbe verificarsi la stessa situazione avvenuta lo scorso anno, con Nintendo Direct e PlayStation State of Play trasmessi entrambi il 13 settembre 2022 a poche ore di distanza l'uno dall'altro.

Lo stesso Nate ha poi rivelato che il Nintendo Direct è previsto per il 14 settembre e lo stesso ha fatto Jeff Grubb, ribadendo come un Direct sia in programma per questa settimana. E se per la giornata di oggi non è arrivata alcuna comunicazione, e il venerdì è un gioco "off-limits" per eventi di questo tipo, non resta che il "classico" giovedì, ovvero domani.

Dobbiamo dunque prepararci ad una valanga di annunci targati Nintendo e PlayStation? Lo scopriremo nelle prossime ore.