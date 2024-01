PlayStation State of Play e Nintendo Direct a febbraio? Proviamo a indovinare le date

A metà gennaio Xbox Developer Direct ha aperto le danze con il primo grande evento del 2024 tenuto da un platform holder. Adesso è il turno di Nintendo e Sony PlayStation, le due compagnie non hanno ancora comunicato nulla a riguardo ma sappiamo che gli eventi di febbraio sono ormai una costante per entrambe le aziende.

Nintendo Direct febbraio 2024

Nintendo non sembra avere molto da comunicare in questo periodo e del resto la lineup 2024 di Switch sembra praticamente fatta e finita con l'arrivo di giochi come Princess Peach Showtime, Paper Mario Il Portale Millenario e Luigi's Mansion 2. Ma ovviamente l'annuncio più atteso è quello di Switch 2, la prossima console della casa di Kyoto dovrebbe uscire a settembre secondo alcuni rumor e chissà che a febbraio non possa scapparci un primo video teaser con la promessa di maggiori dettagli tra la primavera e l'estate. E non è escluso che Nintendo abbia ancora qualche cartuccia da annunciare per Nintendo Switch, come Metroid Prime 4 o il remake di un gioco di Zelda.

Una possibile data per il nuovo Nintendo Direct? Noi puntiamo senza troppe esitazioni su giovedì 15 febbraio.

PlayStation State of Play febbraio 2024

Sony ha invece due giochi da mostrare idealmente entro breve: il primo è Helldivers 2 in uscita l'8 febbraio mentre il secondo è Death Stranding 2 che secondo alcuni rumor vedremo entro 15 giorni. Stando così le cose possiamo ipotizzare un PlayStation State of Play per martedì 29 o mercoledì 3 gennaio, al più tardi giovedì 1 febbraio, ma non andremmo oltre con le possibili date. Certo, Sony potrebbe approfittare dello State of Play invernale anche per rivelare la data di lancio di Stellar Blade e annunciare nuovi titoli per PS5 e PC, del resto la lineup di esclusive Sony per il 2024 non è al momento troppo ricca. Silent Hill 2 ad esempio, che fine ha fatto?

E PlayStation 5 PRO invece esce davvero nel 2024? Anche in questo caso siamo nel campo dei rumor e delle speculazioni, in ogni caso se la console dovesse uscire in autunno, sembra troppo presto per una presentazione al grande pubblico, probabilmente prevista in estate.