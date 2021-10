PlayStation State of Play di ottobre 2021: tutti i giochi dell'evento

Il PlayStation State of Play del 27 ottobre è andato agli archivi senza particolari sussulti o colpi di scena. Del resto la stessa Sony aveva subito messo in chiaro che non ci sarebbero stati titoli first party, e la presentazione avrebbe coinvolto solamente titoli di terze parti, con un occhio di riguardo in particolare verso gli indie.

L'evento si apre con DeathVerse: Let It Die, titolo ambientato nell'universo di Let It Die in arrivo su PS5 e PS4 nel corso del 2022, che lascia poi spazio al trailer di We Are OFK, produzione che si distingue per un intrigante stile grafico ed anch'essa prevista per il 2022. È poi il turno di The Isle of Bigsnax, DLC di Bugsnax che si presente vivace e colorato esattamente come il gioco base e che sarà disponibile gratis all'inizio del prossimo anno.

Dopo un assaggio di Five Night at Freddy's: Security Breach, viene confermata l'uscita di Death's Door su PS4 e PS5 per il 23 novembre 2021, con Titan Souls in omaggio per chi effettuerà il preordine. Dopo l'annuncio di KartRider Drift al debutto su console Sony nel 2022, SNK annuncia l'Open Beta Test di The King of Fighters XV per il prossimo 20 novembre in Europa, che ci offrirà un assaggio dell'atteso picchiaduro previsto in uscita a febbraio.

Lo State of Play si avvicina alle sue battute finali con First Class Trouble confermato per il PlayStation Plus di novembre, per poi mostrare il trailer di Star Ocean: The Driving Force, il nuovo capitolo della serie anch'esso atteso per l'anno prossimo su PS5 e PS4. E con il nuovo filmato di Little Devil Inside cala il sipario sull'evento Sony.