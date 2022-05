PlayStation State of Play: previsioni e aspettative per l'evento del 2 giugno

Il copione si ripete, Sony annuncia un nuovo State of Play e il pubblico va in delirio, aspettandosi annunci di grande rilevanza ed il reveal di giochi di enorme spessore, cosa che in realtà si è verifica raramente con gli State of Play, appuntamenti più piccoli rispetto al PlayStation Showcase. Cosa possiamo aspettarci per l'evento del 2 giugno?

Sony è stata molto chiara sui contenuti, specificando che "I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un’occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2" e anche Yoshida ha ridimensionato le aspettative per lo State of Play ricordando a tutti di leggere attentamente il messaggio pubblicato sui canali PlayStation, esplicativo sulla scaletta dello show.

Ci sarà God of War Ragnarok? Probabilmente no, a questo punto, mentre secondo molti è più probabile la presenza di giochi come Final Fantasy 16 (anche se è difficile pensare che possa tornare a mostrarsi in un "semplice" State of Play), Little Devil Inside, Stray e Street Fighter 6 di Capcom. Incuriosisce indubbiamente lo spazio dedicato ai giochi VR, negli ultimi giorni sono trapelati vari titoli per il visore come Killzone per PlayStation VR2 e una modalità in Realtà Virtuale per Call of Duty Modern Warfare II.

Nel frattempo impazzano in rete le false scalette dello State of Play con giochi come Mario Kart VR, The Last of Us Remake e Final Fantasy 17... credibilissimo, vero?