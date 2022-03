PlayStation State of Play e Q&A Gaming oggi su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Quello di oggi si preannuncia come un mercoledì 9 marzo videoludicamente intenso, in seguito alla conferma dell'imminente trasmissione di un nuovo PlayStation State of Play.

L'appuntamento targato Sony è infatti atteso per la serata odierna, con partenza prevista per le ore 23:00 in punto. Per tenervi compagnia in attesa dell'evento, il Canale Twitch di Everyeye sarà più attivo che mai, con due appuntamenti da segnarsi in agenda.

Si parte alle ore 15:00, con il ritorno del Q&A Gaming. Per due ore, la Redazione sarà dunque a vostra completa disposizione, per pareri, curiosità, consigli e molto altro. Come sempre, fin da ora lo spazio commenti in calce a questa news è pronto ad accogliere le vostre domande, che saranno poi lette durante la diretta di questo pomeriggio.



E non poteva ovviamente mancare il commento in diretta del nuovo appuntamento con PlayStation State of Play. In attesa dello scadere del conto alla rovescia per lo show, la Redazione vi attende sul Canale Twitch di Everyeye sin dalle ore 22:00 di questa sera. L'appuntamento Sony, lo ricordiamo, avrà una durata di 20 minuti circa, con novità dedicate a giochi PS4 e PS5, e un focus particolare sui titoli editi dai publisher giapponesi.



Vi attendiamo dunque sul Canale Twitch di Everyeye! Ricordiamo che per poter interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al Canale, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Per coloro che desiderano supportare attivamente il nostro palinsesto di dirette, ricordiamo inoltre la possibilità di abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.