PlayStation State of Play: il riassunto con gli annunci: da Suicide Squad ai giochi Plus

Dopo Microsoft e Nintendo, anche Sony ha finalmente rotto gli indugi trasmettendo il primo importante showcase del 2023. Lo State of Play appena andato in onda ha portato in dote tante sorprese e conferme sulla ricca line-up di produzioni terze parti in arrivo su PlayStation 5, senza dimenticarsi qualche sorpresa: ecco tutti gli annunci della serata!

Le novità per PlayStation VR2

Lo State of Play si è aperto con un segmento interamente dedicato ai videogiochi per PlayStation VR2, visore per la realtà virtuale di nuova generazione approdato sul mercato giusto ieri 22 febbraio. Il primo a mostrarsi è stato The Foglands, uno sparatutto sovrannaturale sviluppato da Well Told e in arrivo nel corso del 2023, dopodiché è toccato a Green Hell VR, che si presenta come un videogioco di sopravvivenza ambientato in una foresta ricca di pericoli, anch'esso in arrivo nel 2023. Altro giro, altro sparatutto: Synapse, realizzato dai creatori di Fracked e Far Cry VR: Dive Into Insanity, intende invece catapultarvi in un mondo surreale in cui a dominare sono i toni del grigio delle ambientazioni e i colori accesi dei proiettili e dei poteri scagliati dal protagonista. Anche in questo caso il lancio è previsto nel corso del 2023.

Il successivo Journey to Foundation, in arrivo nell'autunno di quest'anno, è invece un gioco d'avventura fantascientifico ispirato alla Fondazione, celeberrima serie di romanzi sci-fi di Isaac Asimov. A chiudere il segmento dedicato a PlayStation VR2 c'ha pensato Before Your Eyes, colorata e immersiva avventura interattiva di Skyboound Games in uscita tra pochi giorni, il 10 marzo 2023.

A tutto PlayStation Plus!

Come anticipato alla vigilia dello show, c'è stato spazio anche per Destiny 2, più precisamente per un trailer della storia de L'Eclissi, nuova espansione programmata per martedì 28 febbraio. Neppure il tempo di rivedere il Testimone, familiarizzare con i poteri della sottoclasse Telascura e addentrarsi nei panorami cyberpunk di Nettuno, che l'attenzione è stata subito spostata su Tchia. La coloratissima avventura ambientata in un arcipelago ispirato alla Nuova Caledonia si è mostrata in un nuovo trailer e ha finalmente ricevuto una data d'uscita. Aprite il calendario e prendete nota: uscirà il 21 marzo su PS4 e PS5 e sarà disponibile fin dal-day one nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium!

A proposito del servizio in abbonamento, Sony ha colto la palla al balzo e ha bruciato i tempi annunciando la line-up dei giochi in arrivo nel PlayStation Plus a marzo. Il piano Essential, tanto per cominciare, accoglierà martedì 7 marzo Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein, i quali andranno a sostituire in via definitiva i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio. Due settimane più tardi, il 21 marzo per la precisione, il catalogo di PlayStation Plus Extra si arricchirà con Rainbow Six Extraction, Immortals Fenyx Rising, Ghostwire Tokyo e Uncharted: Collezione Eredità dei Ladri, oltre al già citato Tchia.

Un mare di novità

Chiuso il capitolo Plus, lo State of Play ha ripreso ad elargire annunci e informazioni sui nuovi videogiochi in uscita. Spazio dunque ad Humanity, un nuovo visionario puzzle game con elementi sandbox sviluppato dai creatori di Tetris Effect e Rez Infinite. Atteso su PS5 e PS4 con tanto di supporto opzionale per PlayStation VR2 e PlayStation VR, può già essere provato grazie ad una demo disponibile sul PlayStation Store.

Dopo l'annuncio della data d'uscita dell'avventura narrativa Goodbye Volcano High, fissata per il 15 giugno 2023 su PlayStation 4 e PS5, c'è stato spazio per la presentazione di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, che in occasione del ventesimo anniversario del franchise mira a riunire tutti i momenti chiave delle prime quattro edizioni di Storm, con tante novità sotto forma di nuovi personaggi e altro ancora. L'uscita è attualmente fissata in un generico 2023 su PS4 e PlayStation 5.

Per la gioia di tutti gli appassionati di giochi di ruolo e di Dungeons & Dragons, Larian Studios è intervenuta durante lo State of Play per annunciare l'arrivo di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5, fissato per il 31 agosto 2023. La lieta novella è stata accompagnata da un trailer che ha gettato le basi per la storia e mostrato numerosi combattimenti. Wayfinder, action RPG fantasy dei creatori di Darksiders Genesis, ha invece fatto una capatina per annunciare l'Open Beta, al via su PS4 e PS5 il 28 febbraio.

Tutti i riflettori sono poi stati reclamati da Capcom, che ha presentato i nuovi lottatori di Street Fighter 6, il possente Zangief, l'agilissima Lily e la letale agente Cammy, e diverse novità su Resident Evil 4 Remake, per il quale sono state mostrate alcune fasi avanzate dell'avventura, confermata la modalità Mercenari e annunciata una Demo Speciale, attualmente priva di una data d'uscita. Il lancio del rifacimento, ricordiamo, è fissato per il 24 marzo 2023, dunque la demo arriverà presumibilmente prima di quella data.

Il gran finale: 15 minuti di Suicide Squad!

Come preannunciato, il segmento finale del PlayStation State of Play è stato interamente dedicato a Suicide Squad: Kill the Justice League, atteso nuovo gioco dei creatori della pluricelebrata serie di Batman Arkham. Nel corso di un video approfondimento di ben 15 minuti, abbiamo potuto rivedere l’action/adventure in azione, scoprendone le meccaniche da shooter in terza persona e ammirando i differenti stili di combattimento dei quattro super cattivi giocabili - Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark - mentre erano a caccia di Flash.

Ogni componente della squadra possiede un set di mosse unico, con abilità di attraversamento potenziate per esplorare il mondo aperto e dinamico di Metropolis, oltre a una vasta gamma di armi da personalizzare e di abilità da affinare. I quattro sono stati scelti e inviati in missione (sotto minaccia) dalla solita Amanda Waller, con il compito di contrastare una forza d’invasione aliena e gli eroi della DC, Superman incluso, determinati a distruggere una città che una volta avevano giurato di proteggere. Il lungo video di gameplay s’è concluso con la notizia che tutti attendevano, l’annuncio della data d’uscita: Suicide Squad Kill the Justice League verrà lanciato il 26 maggio 2023!