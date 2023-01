PlayStation State of Play, ricominciano i rumor: quando possiamo aspettarcelo?

Nuovo anno, nuovi rumor. Stavolta l'oggetto delle indiscrezioni è lo State of Play, format di casa PlayStation che a cadenza irregolare tiene informati tutti i giocatori della casa giapponese sulle novità in arrivo su PS4 e PS5.

Sono passati molti mesi dalla messa in onda dell'ultima puntata del PlayStation State of Play, che risulta essere datata 13 settembre 2022. In quell'occasione sono state diverse le case di produzione ad approfittare della vetrina mediatica offerta da Sony per presentare i propri assi nella manica, a partire da Bandai Namco con Tekken 8, SEGA con Like a Dragon: Ishin e Warner Bros. Games con Hogwarts Legacy. Anche lo stesso colosso giapponese ha fatto sentire la sua voce, con i nuovi giochi per PlayStation VR2 e un ulteriore sguardo su God of War Ragnarok, che all'epoca era ancora lontano dagli scaffali.

Dopo quattro mesi senza State of Play, ha cominciato a levarsi un po' di chiacchiericcio in rete. Da 4Chan, ad esempio, è arrivato un rumor che punta ad un nuovo State of Play tra febbraio e marzo 2023, e ad un'ulteriore puntata prevista invece per maggio. Ci sono rumor e rumor, e quelli provenienti da 4Chan sono solitamente i meno attendibili di tutti, quindi prendeteli con le pinze.

Fatto sta, che i tempi sono indubbiamente maturi per dei nuovi appuntamenti. Forspoken, in uscita in esclusiva console PS5 a fine gennaio, ci sembra un buon pretesto per trasmettere una nuova puntata, mentre uno State of Play a febbraio lo diamo quasi per scontato, dato che arrivano Hogwarts Legacy per PlayStation 5, già protagonista di appuntamenti simili, e soprattutto PlayStation VR2. Maggio sembra un mese preso un po' a caso, non bisogna tuttavia dimenticare che a giugno esce Final Fantasy 16 in esclusiva console PS5 e che c'è un Marvel's Spider-Man 2 da presentare a dovere prima del lancio atteso in autunno.

Ci teniamo a precisare che siamo nel campo di speculazioni e che al momento non c'è alcuna certezza al riguardo, dunque vi invitiamo a unirvi alla discussione. Diteci la vostra nei commenti, secondo voi quando verrà pubblicato un nuovo State of Play?