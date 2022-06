PlayStation State of Play: seguitelo con noi su Twitch domani dalle 23:00

Il nuovo PlayStation State of Play è dietro l'angolo: l'evento digitale di Sony si terrà giovedì 2 giugno, per un aggiornamento sui giochi in sviluppo dalle terze parti, oltre ad aver confermato il reveal di diversi titoli in lavorazione per PlayStation VR2. Una mezz'ora che potrebbe quindi offrire qualche gradita sorpresa.

Come sempre, la redazione di Everyeye sarà seduta in prima fila per commentare in tempo reale tutto ciò che verrà mostrato nel corso della trasmissione: l'appuntamento è sul canale Twitch di Everyeye, dove ci troverete già a partire dalle ore 23:00 a discutere ed ipotizzare quali giochi potrebbero essere mostrati nel corso dello State of Play.

Trattandosi di un evento incentrato sulle terze parti e sul VR2, è decisamente improbabile che si parli delle esclusive first-party in arrivo su PlayStation 5 e PS4, come God of War Ragnarok previsto per il 2022. Più probabile, ma comunque non sicura, la presenza dell'atteso Final Fantasy XVI, previsto in esclusiva console PS5 in data ancora da confermare. E se magari si facesse vedere anche Capcom con qualche aggiornamento su Street Fighter 6 o sul DLC di Resident Evil Village?

Il tutto senza dimenticare possibili annunci sul rumoreggiato supporto alla VR di Call of Duty Modern Warfare 2, che potrebbe appunto essere svelato nel corso del programma. In ogni caso fate attenzione alle scalette fake del PlayStation State of Play che si sono diffuse a macchia d'olio in rete: scopriremo la verità il 2 giugno!