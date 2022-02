PlayStation State of Play: una serata con Everyeye il 2 febbraio dalle ore 20:00

Il nuovo PlayStation State of Play è in programma il 2 febbraio alle 23:00 ma noi saremo online sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 20:00 e vi terremo compagnia per tutta la sera.

Cena, chiacchiere in libertà, aspettative e spazio per domande e risposte con la community, così da ingannare l'attesa aspettando lo State of Play, lo showcase di Sony sarà incentrato su Gran Turismo 7 e la compagnia promette trenta minuti di gameplay tratti dalla versione per PlayStation 5, oltre a informazioni sulle modalità e altri aspetti del gioco di corse di Kazunori Yamauchi. Nel messaggio di annuncio non vengono citati altri titoli, a conferma che lo State of Play di febbraio sarà interamente dedicato al nuovo Gran Turismo, in arrivo il 4 marzo su PS4 e PS5.

Appuntamento fissato dunque per mercoledì 2 febbraio alle 20:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, ricordatevi che potete supportare Everyeye.it abbonandovi al canale al prezzo di 3.99 euro al mese o gratis se siete abbonati ad Amazon Prime/Twitch Gaming, in questo caso avrete a disposizione un abbonamento mensile da destinare al vostro canale preferito, scelta rinnovabile ogni trenta giorni senza vincoli. Gli abbonati riceveranno l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye, esclusivi per gli iscritti.