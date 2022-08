PlayStation State of Play a settembre?Dusk Golem ne è certo e cita il leak di Helldivers 2

Incuriosito dalla ridda di indiscrezioni sul rumoreggiato PlayStation State of Play di settembre, il noto insider Dusk Golem è intervenuto in una discussione intavolata dagli utenti di ResetEra per confermare quanto trapelato sui social e sui forum più frequentati dagli appassionati di videogiochi.

La "gola profonda" non si limita a corroborare l'ipotesi dell'appuntamento settembrino con il PlayStation State of Play ma svela anche di essere la fonte originaria del video leak di Helldivers 2 trapelato nei giorni scorsi.

In un particolare passaggio del dibattito a cui ha partecipato su ResetEra, Dusk Golem sostiene infatti che "c'è un evento a settembre. Lo so perché la fonte della clip di Helldivers 2 trapelata in rete sono io. O meglio, io l'ho registrata ma non volevo che venisse condivisa pubblicamente. Purtroppo l'ho mostrata in privato a due persone e una di loro l'ha diffusa, quindi so di non potermi fidare più di loro".

A voler dar retta a Dusk Golem, quindi, per il mese di settembre il team PlayStation starebbe approntando un grande evento mediatico incentrato, con ogni probabilità, sulle esclusive first party (qualcuno ha detto God of War Ragnarok?) e sui maggiori videogiochi di terze parti destinati ad approdare su PC, PS4 e PlayStation 5 da qui ai prossimi mesi.