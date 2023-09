PlayStation State of Play di settembre: che giochi ci saranno? Le aspettative realistiche

E alla fine, dopo aver tuonato, è arrivata la pioggia: Sony ha annunciato il nuovo PlayStation State of Play in onda stasera (giovedì 14 settembre), a poche ore di distanza dal Nintendo Direct in programma invece oggi pomeriggio alle 16:00. Che cosa possiamo aspettarci dall'evento Sony?

La compagnia giapponese avvisa che "la trasmissione sarà incentrata sugli aggiornamenti dei giochi annunciati, in arrivo sulle console PlayStation. Dagli indie ai giochi in evidenza per PS VR2 fino ai titoli in arrivo dei nostri partner di terze parti, il nostro nuovo evento sarà ricco di sorprese!", queste le parole usate da Shawne Benson, membro del team Global Third Party Relations di PlayStation, per introdurre lo State of Play del 14 settembre.

Dunque spazio a giochi indie, PlayStation VR2 e titoli terze parti, ma chissà che non ci possano essere sorprese dagli studi interni di Sony. Concentrandosi sui giochi third party, probabilmente vedremo nuovi trailer di Final Fantasy VII Rebirth e Silent Hill 2 Remake, inoltre anche Foamstars e Roblox potrebbero essere della partita, insieme (speriamo) allo scomparso Little Devil Inside. Anche Resident Evil 4 Remake VR per PlayStation VR2 potrebbe tornare a mostrarsi con un nuovo trailer. E vogliamo forse rinunciare a Call of Duty Modern Warfare 3? Quasi certa la presenza dello sparatutto Activision. In chiusura, ci sentiamo di dare per certe anche le apparizioni di Stellar Blade e Rise of the Ronin, e c'è chi dice non mancherà anche Helldivers 2.

Giochi first party: ci saranno? Sony non ne fa menzione, così come non cita in alcun modo la presentazione di nuovi hardware (chi ha detto PlayStation 5 Slim?). Il 15 settembre scade l'embargo per le anteprime di Marvel's Spider-Man 2 ed è quindi probabile che non ci siano novità in merito questa sera sul nuovo gioco dell'Uomo Ragno.

