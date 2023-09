PlayStation State of Play di settembre, spunta la scaletta: attenzione ai leak falsi!

Alla ridda di indiscrezioni e rumor sui prossimi PlayStation Showcase e Nintendo Direct si aggiunge un improbabile leak che mostra la scaletta del rumoreggiato State of Play di settembre.

Il leak in questione sta rimbalzando sui social e sui principali forum di settore, accompagnato da una foto scattata da chi afferma di essere entrato in possesso di un documento riservato che elenca le sorprese del prossimo evento mediatico di Sony.

L'immagine del sedicente leaker riprende una email confidenziale con la scaletta degli annunci del rumoreggiato State of Play o Showcase settembrino. Stando a quanto descritto, l'evento dovrebbe aprirsi con un filmato di Final Fantasy 7 Rebirth, per poi proseguire con dei trailer di Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Helldivers 2 e Stellar Blade. Il gran finale dello show sarebbe invece affidato all'esclusiva PlayStation più attesa di questo fine 2023, ovvero Marvel's Spider-Man 2.

Ciò che ci spinge a guardare con forte scetticismo a questa scaletta è il riferimento alla prossima avventura supereroica di Insomniac Games con un generico trailer di 'Spider-man 2' che contribuisca a dare "un'enorme spinta per il marketing" dell'esclusiva PS5 di Insomniac Games: una descrizione, quest'ultima, davvero illogica e a dir poco inusuale per una comunicazione 'istituzionale' di Sony con la stampa di settore. E questo, per tacere dei refusi "confidentional" o "Sate of Play" e dell'analogo errore nel titolo della nuova avventura con protagonisti Peter Parker e Miles Morales.

Mai come in questo caso, vi invitiamo quindi a prestare particolare attenzione a qualsiasi anticipazione o sedicente leak proveniente da fonti non ufficiali. In attesa di un riscontro ufficiale da parte di Sony, vi lasciamo in compagnia del riassunto dell'ultimo PlayStation Showcase con Spider-Man 2, Metal Gear, GaaS e indie.