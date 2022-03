PlayStation State of Play questa settimana con tante date di uscita: esplode il rumor

In seguito a nuove importanti segnlazioni, tornano a esplodere le indiscrezioni relative alla possibile trasmissione di un nuovo PlayStation Showcase a marzo 2022: ecco le novità.

Direttamente dalle pagine della divisione europea di Game Reactor, il giornalista videoludico Eirik Hyldbakk Furu afferma infatti di aver avuto molteplici conferme dei rumor circolati nel settore nel corso delle ultime settimane. "Quattro delle mie fonti più affidabili presso Sony e una esterna all'azienda - scrive il redattore - mi hanno riferito lo scorso mese che un nuovo PlayStation State of Play o PlayStation Showcase è in programma per questa settimana".

L'evento, prosegue la firma di Game Reactor, dovrebbe essere particolarmente ricco, con l'annuncio da parte di Sony di molte date di uscita per progetti in cantiere nelle fucine creative di PlayStation 4 e PlayStation 5. In particolare, le fonti parlano di "giochi molto attesi", con la mente che vola dunque a produzioni del calibro di God of War: Ragnarok o, sul fronte terze parti, novità per Hogwarts Legacy.



Tuttavia, prosegue Eirik Hyldbakk Furu, sembra esserci un "ma". Secondo quanto riportato infatti, molti sviluppatori - sia esterni sia dei PlayStation Studios - starebbero chiedendo a Sony di posticipare l'evento per rispetto alla sanguinosa crisi ucraina. A fronte della guerra esplosa ai confini dell'UE, anche molte voci interne a Sony preferirebbero spostare l'appuntamento. Al momento, ovviamente, stiamo parlando di semplici indiscrezioni: per saperne di più sarà necessario attendere.