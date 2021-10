PlayStation State of Play: Sony svela l'evento di fine ottobre, ecco i primi dettagli

Dalle colonne del PS Blog americano, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment annunciano un nuovo PlayStation State of Play, la serie di eventi digitali tenuti dalla divisione videoludica del colosso tecnologico giapponese per aprire una finestra sui prossimi titoli in arrivo su PS4 e PlayStation 5.

A delineare i contenuti del nuovo appuntamento digitale è Sid Shuman. L'alto esponente di SIE spiega che il prossimo spettacolo approntato da Sony si terrà ufficialmente dalle ore 23:00 italiane di mercoledì 27 ottobre e verrà trasmesso in contemporanea sui principali canali Twitch e YouTube della compagnia nipponica.

L'evento durerà all'incirca 20 minuti e, stando a quanto preannunciato da Shuman, consentirà a tutti gli utenti PS4 e PlayStation 5 di ricevere degli importanti aggiornamenti su "giochi third party già annunciati in precedenza, oltre ad alcune rivelazioni dei nostri partner in tutto il mondo". Dovrebbe trattarsi, di conseguenza, di uno spettacolo dedicato esclusivamente alle terze parti, e quindi slegato ai lavori che stanno portando avanti i team interni dei PlayStation Studios come Gran Turismo 7, God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West.

E voi, quali sorprese vorreste ricevere durante il PlayStation State of Play del 27 ottobre? Fatecelo sapere con un commento.