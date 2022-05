PlayStation State of Play: svelato il nuovo evento per il 2 giugno con reveal e annunci

La divisione videoludica del colosso giapponese annuncia il nuovo PlayStation State of Play, un evento mediatico interamente dedicato alle prossime uscite su PS4 e PlayStation 5 (e forse anche PC).

Come apprendiamo dalle pagine del PS Blog, il nuovo appuntamento mediatico fissato da Sony fornirà aggiornamenti per tutta la community PlayStation. Il nuovo State of Play approntato da Sony, insomma, farà da sfondo a tante sorprese tra video gameplay, teaser o eventi in cinematica di videogiochi destinati ad arrivare su piattaforme PlayStation da qui ai prossimi mesi. Ci sarà spazio per giochi di terze parti e per i primi titoli per PlayStation VR2.

L'appuntamento fissato dal colosso tecnologico giapponese è per giovedì 2 giugno 2022 dalle ore 23:59 italiane. Come di consueto, la redazione di Everyeye.it seguirà in diretta l'appuntamento mediatico organizzato da Sony per fornirvi tutti gli aggiornamenti sulle World Premiere, gli approfondimenti, gli annunci speciali e le dichiarazioni condivise dal team PlayStation in occasione del prossimo State of Play previsto per la mezzanotte tra giovedì 2 giugno e venerdì 3 giugno.