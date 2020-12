PlayStation in offerta: sconti su PS4 e PS4 PRO, le nuove promo GameStopZing

Sono iniziate le nuove offerte PlayStation da GameStopZing, valide online e nei negozi fino al 27 gennaio 2021 e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. La catena propone PS4 e PS4 PRO a prezzo scontato, ecco tutte le promozioni attive che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto della console Sony.

PS4 PRO 1 TB costa 399.98 euro in versione 1TB colore Jet Black con DualShock 4 abbinato e in omaggio Tom Clancy's Rainbow Six Siege e una PSN Card del valore di 5 euro da spendere liberamente sul PlayStation Store per acquistare giochi, espansioni, DLC o Season Pass. Se volete spendere meno potete optare per PS4 Slim 500 GB a 279.98 euro, due le configurazioni disponibili, una con la console liscia e la seconda in bundle con un Voucher Fortnite che include il costume epico Neo Versa, il dorso decorativo epico Neo Phrenzy e 2.000 V-Bucks in regalo.

Entrambe le offerte PlayStation di GameStopZing sono valide fino al 27 gennaio 2021 online e nei negozi GSZ, salvo esaurimento delle scorte disponibili nei singoli punti vendita. Un piccolo antipasto in attesa del nuovo volantone di gennaio 2021 con tante nuove offerte su console, videogiochi, accessori, gadget e merchandising per iniziare alla grande il nuovo anno.