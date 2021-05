PlayStation offerte: sconti console e accessori PS5/PS4 da GameStopZing

La catena GameStopZing ha lanciato il nuovo volantone di maggio, tra le nuove offerte non potevano mancare ovviamente sconti e promozioni a tema PlayStation su PlayStation 5, PlayStation 4 e sul visore PSVR. Gli sconti sono validi online e in negozio fino al 2 giugno, ecco una selezione di offerte da tenere d'occhio.

Numerose le offerte PlayStation di GameStopZing, iniziamo segnalando il bundle PS4 500 GB (varie configurazioni disponibili) + Far Cry Primal + Thumbstick Premium @PLAY + Gift Card PSN 5 euro a 299.98 euro, continua inoltre la promo sul pacchetto PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT a 329,98 euro. Il visore PlayStation VR è in promozione a partire da 299.98 euro, varie configurazioni disponibili.

In evidenza anche le promozioni sugli accessori: Gift Card PSN del valore di 50 euro a 4.98 euro portando indietro due giochi usati, DualSense + Call of Duty Black Ops Cold War a 89.98 euro portando indietro un DualShock 4, controller Wireless Nacon Asimmetrico + Gift Card PSN 5 euro a 59.98 euro e cuffie Platinum PlayStation + Ricarica Twitch 15 euro a 179,98 euro.

In sconto anche i controller Nacon con il Revolution Unlimited V3 proposto a 119.98 euro e il Nacon Controller Revolution PRO 2 a 69.98 euro, bastano invece 59.98 euro per acquistare lo stick arcade Nacon Daija. Infine, acquistando una console PS4 usata potete aggiungere in abbinata The Last of Us Parte 2 a soli 29,98 euro.