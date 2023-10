PlayStation è onorata di avere esclusive con Meta Score così alti

Nel corso di una recente intervista concessa a Barron's, Eric Lempel di Sony Interactive Entertainment ha avuto modo di riflettere sullo stato attuale del brand PlayStation, toccando argomenti come le vendite di PS5, i prezzi di PlayStation Plus e il parco IP della casa.

Quando è stato incalzato dall'intervistatore in merito alla reputazione che Sony si è costruita a suon di esclusive di stampo narrativo e dall'elevata qualità, il capo del marketing globale ha confessato che PlayStation è onorata d'avere dalla propria parte studi così in gamba, ma ha anche assegnato parte del merito alla dirigenza di Sony Interactive Entertainment, che lavora per supportarli al meglio: "Tutto dipende da come gestiamo gli studi e ogni singolo titolo. È il nostro focus sulla qualità e, ancor più importante, rappresenta PlayStation. Non è facile raggiungere questo tipo di successo in termini di qualità e punteggi su Metacritic. In alcuni casi, dietro le quinte, facciamo tanto per assicurarci che gli studi abbiano tutto ciò ci cui hanno bisogno per realizzare titoli di qualità".

Con Marvel's Spider-Man 2 hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro, visto che l'esclusiva PS5 di Insomniac Games ha raggiunto un Meta Score pari a 90 e venduto la bellezza di 2,5 milioni di copie in appena 24 ore. I due ragnetti, a detta di Lempel, hanno tutte le carte in regola per spingere PlayStation 5 verso vendite record durante l'imminente stagione festiva. Per il futuro ci sono parecchie produzioni live service in via di sviluppo, ma Sony ha ribadito in più di un'occasione che continuerà a dedicarsi alle esperienze narrative per giocatore singolo che he hanno decretato il successo.