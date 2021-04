PlayStation tra oriente e occidente: ex Sony parla di scontri tra Giappone e USA

La primavera 2021 ha visto emergere un volume crescente di indiscrezioni legate alle recenti attività in casa Sony, con rumor originatisi da molteplici fonti.

Oltre alle voci di corridoio diffuse dal noto giornalista videoludico Jason Schreier, - che riferisce di un nuovo Uncharted in sviluppo e dell'avvio di lavoro su di un remake di The Last of Us per PS5 - trovano ora diffusione le parole di un ex dipendente del colosso nipponico, che dipinge un quadro di forte conflitto tra la divisione USA e la divisione giapponese di SIE. Protetto dall'anonimato, ma con un trascorso professionale in Sony confermato dai moderatori di Reddit, l'ex dipendente ha organizzato una sessione di AMA (Ask Me Anything) sulle pagine del frequentatissimo forum.



Durante l'appuntamento, l'utente ha articolato la seguente riflessione: "PlayStation è un marchio giapponese. Rispetto ai tempi del suo esordio, l'America è ora il principale mercato per i videogiochi. C'è stata parecchia lotta interna per il 'controllo' sul brand PlayStation e nel corso degli ultimi anni è diventata palese la vittoria americana. Trasferimento della sede centrale, chiusura della maggior parte di Japan Studios, e l'utlizzo del tasto X per confermare sul DualSense sono gli esempi più evidenti che mi vengono in mente".



Non è la prima volta che emergono voci non confermate di questo tipo, al punto che Jim Ryan ha ribadito la centralità del Giappone nella strategia Sony sul finire del 2020.