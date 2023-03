PlayStation 'oscura' i giochi minori sul PS Store: un sviluppatore accusa Sony

Nell'ambito delle indagini condotte dal CMA in merito all'affare Microsoft-Activision, emerge una dichiarazione controversa nei confronti di Sony: il colosso nipponico terrebbe nascosti i giochi indie e minori su PlayStation Store, senza mai metterli in risalto e rendendoli molto più difficili da rintracciare.

A sostenere questa tesi è uno sviluppatore rimasto anonimo, che in un documento ufficiale afferma di creare videogiochi pubblicati poi su più piattaforme, PlayStation e Xbox comprese. Tuttavia, a differenza del marketplace targato Microsoft, che metterebbe in risalto le produzioni minori grazie anche a Xbox Game Pass, lo sviluppatore non può dire lo stesso del PS Store, affermando che sulle console di casa Sony le vendite dei suoi giochi ristagnano laddove invece su Xbox sono al contrario in crescita.

"Questo è dovuto al fatto che, nonostante PlayStation la faccia a padrona in termini di vendite e numero di giocatori, le attenzioni vengono rivolte ai titoli di più ampia portata realizzati da grossi publisher, oppure a quegli sviluppatori o publisher disposti a pagare ingenti somme per il marketing su console PlayStation", afferma lo studio anonimo, aggiungendo che molto spesso i giocatori PlayStation devono essere già a conoscenza di specifiche produzioni minori per poi ricercarle sul PS Store, in quanto su quest'ultimo "raramente appaiono in maniera organica agli utenti".

Al contrario, sostiene lo sviluppatore, lo store Xbox ha sezioni apposite dedicate ai giochi indie o di minore portata che rendono più facile venire a conoscenza di tali prodotti. Anche per questo motivo le vendite dei suoi giochi registrano introiti più soddisfacenti anche se "Xbox ha un numero minore di console vendute e giocatori attivi rispetto a PlayStation".

Lo sviluppatore anonimo è tra le sei compagnie favorevoli all'affare Microsoft-Activision, convinte che l'acquisizione darebbe benefici all'industria. Ricordiamo che la decisione finale del CMA sull'affare Microsoft-Activision è attesa per il 26 aprile 2023.