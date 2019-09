PlayStation alla Paris Games Week 2019: Sony annuncia il programma

All'avvio dell'edizione 2019 della fiera parigina manca ormai poco più di un mese ed i grandi attori videoludici iniziano a condividere le prime informazioni sulla propria presenza all'evento.

Tra questi troviamo Sony, che ha confermato la propria presenza alla Paris Games Week. Il colosso videoludico ha infatti annunciato l'organizzazione di alcune iniziative legate al mondo dell'eSport. Parliamo in particolare di un programma di tornei, che vede diversi titoli tra i propri protagonisti:

Mortal Kombat 11 ;

; NBA 2K20 ;

; FIFA 20 ;

; Street Fighter V;

Per rendere maggiormente gradevole l'esperienza degli utenti PlayStation alle attività disponibili presso il proprio stand, Sony metterà a disposizione l', sia per dispositivi iOS sia per dispositivi Android. Ad ora, riferisce il portale francese GameBlog,Sony per la Paris Games Week 2019.

Ricordiamo che l'edizione 2019 della Paris Games Week prenderà il via il prossimo 30 ottobre e terminerà domenica 3 novembre. In attesa dell'evento, segnaliamo che Sony è attualmente tra i protagonisti del Tokyo Game Show, durante il quale sono state condivise informazioni su titoli molto attesi, tra cui la nuova produzione di Kojima Productions. Dall'evento nipponico è infatti stata presentata una ricca sessione di gameplay di Death Stranding. A fine settembre si terrà invece un Media Eventi dedicato a The Last of Us Part II.