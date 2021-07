PlayStation, parla Ryan: le nuove IP sono 'linfa vitale', ma sono difficili da creare

Nei giorni scorsi il boss di PlayStation Jim Ryan ha concesso una lunga intervista a TMTPOST, durante la quale ha toccato un'ampia varietà di argomenti che hanno contribuito a fare ulteriore luce sulla strategia di Sony in ambito gaming.

Dopo aver discusso di quanto sia importante concedere ai propri sviluppatori il tempo necessario per creare dei grandi giochi ("A nessuno davvero importa di un gioco semplicemente buono"), Ryan ha parlato anche della grande rilevanza che rivestono le nuove IP nei videogiochi e nel mondo dell'intrattenimento in generale. "Le nuove IP sono la linfa vitale di qualsiasi industria che opera nell'intrattenimento" ha affermato il boss di PlayStation, per poi ammettere che "sono davvero molto difficili da creare".

"Noi siamo fortunati. Su PlayStation, la nuova IP più recente, Ghost of Tsushima, ha ottenuto un grande successo. Stessa cosa per Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games. Anche Days Gone si è comportato bene sul mercato. Astro Bot Rescue Mission su PlayStation VR ha ottenuto dei risultati molto buoni e dovrebbe essere disponibile in Cina al momento. Siamo molto felici di aver potuto fare tutto questo, ma richiede grande coraggio e rischi finanziari. Richiede anche fiducia negli studi".

"Se il tuo studio va bene, allora la fiducia in esso cresce nel tempo e diventi più propenso a prenderti dei rischi. Il nostro rapporto con gli studi in un dato periodo io lo chiamo 'circolo salutare". Abbiamo bisogno di prodotti, siamo disposti a investire e a prenderci dei rischi. Al termine di questo circolo c'è la reputazione dei PlayStation Studios nell'industria. Anche i giocatori saranno disposti a comprare i loro prodotti. Ovviamente, è difficile instaurare un circolo del genere".

A proposito delle IP citate da Ryan: la più recente del lotto tornerà ad agosto su PS4 e PS5 con Ghost of Tsushima Director's Cut, mentre entro la fine dell'anno dovrebbe vedere la luce anche Horizon Forbidden West, seguito diretto di Zero Dawn.