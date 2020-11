PlayStation Partner Awards 2020 annunciati, in programma la prossima settimana

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato la nuova edizione dei PlayStation Partner Awards 2020, in programma il 3 dicembre alle 11:00, ora italiana. Lo show verrà trasmesso anche su YouTube con sottotitoli in lingua inglese.

Dal 1995, i PlayStation Awards premiano i giochi per PlayStation più venduti in Giappone e Asia, quest'anno l'evento cambia nome (PlayStation Partner Awards) ma la formula resta invariata, così come la coppia di presentatori formata da Jon Kabira e Hatsune Matsushima.

Durante i PlayStation Partner Awards 2020 verranno assegnati i seguenti premi: Grand Award ai tre giochi per PS4 più venduti in Giappone tra ottobre 2019 e settembre 2020, Partner Award per quei giochi che si sono distinti per alte vendite a livello mondiale e lo Special Award per due giochi che si sono distinti non solo per le vendite ma anche per l'impatto sociale e culturale che hanno rivestito.

Come da tradizione, non ci saranno annunci di nuovi giochi, hardware o servizi, non aspettatevi dunque novità di alcun tipo sul fronte PlayStation, la cerimonia è stata pensata per onorare i giochi che hanno riscosso maggior successo in Giappone nell'ultimo anno, non si tratta di uno show pensato per il pubblico occidentale e non sono previste sorprese di alcun tipo.