PlayStation Partner Awards 2020: annunciati i vincitori

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato i vincitori dei PlayStation Partner Awards 2020, premiazione dedicata ai giochi PlayStation che hanno registrato alti volumi di vendita in Giappone nell'ultimo anno.

Grand Award

Dragon Ball Z Kakarot (Bandai Namco/CyberConnect2)

eFootball PES 2020 (Konami)

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Partner Award

Black Desert (Pearl Abyss)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (Bandai Namco)

Nioh 2 (Koei Tecmo/Team Ninja)

Persona 5 Royal (Atlus)

Resident Evil 3 (Capcom)

Yakuza Like a Dragon (SEGA/Ryu Ga Gotoku Studio)

Special Award

Apex Legends (Electronic Arts/Respawn Entertainment)

Death Stranding (Sony Interactive Entertainment/Kojima Productions)

I giochi citati si sono distinti non solo per le alte vendite fisiche e digitali ma anche per aver riscosso un notevole successo di critica, oltre ad aver conquistato il pubblico intrattenendo i giocatori per un lungo lasso di tempo, basandosi sulle statistiche delle ore di gioco del PSN.

Da notare lo Special Award ad Apex Legends, unico gioco occidentale tra quelli premiati, a testimonianza di come il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn sia stato in grado di distinguersi anche in Asia per l'ottimo design dei personaggi e le meccaniche di gioco accattivanti.