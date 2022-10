PlayStation Partner Awards 2022 annunciati, ecco la data e le categorie dei premi

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato che l'edizione 2022 dei PlayStation Partner Awards si terrà il prossimo 2 dicembre in Giappone. L'evento, in corso dal 1995, è nato per premiare quei videogiochi che si sono distinti particolarmente in Giappone per quanto riguarda le vendite su console PlayStation.

PlayStation Partner Awards 2022 non verrà trasmesso in streaming, Sony ha anche annunciato le categorie ed i premi che andranno ai vincitori scelti dalla giuria e dal pubblico giapponese e asiatico.

Grand Award

Dedicato ai migliori due giochi sviluppati in Giappone e Asia che hanno registrato le vendite più alte in tutto il mondo da ottobre 2021 a settembre 2022

Partner Award

Questo premio è dedicato ai giochi sviluppati in Giappone e Asia che hanno registrato vendite elevate tra ottobre 2021 e settembre 2022 con occhio attento al coinvolgimento della community e all'accoglienza del pubblico.

Special Award

Lo Special Award è dedicato a quei giochi sviluppati in collaborazione con PlayStation Studios al di fuori del Giappone e capaci di registrare vendite elevate tra ottobre 2021 e settembre 2022.

Users Choice Award

Infine, il premio del pubblico, i giocatori sono chiamati a scegliere i migliori cinque giochi pubblicati in Giappone e Asia da una lista che include i 25 giochi più venduti dello scorso anno.