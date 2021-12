PlayStation Partner Awards: PES 2021, Genshin Impact e RE Village vincono il Grand Award

La kermesse organizzata da Sony con i PlayStation Partner Awards 2021 prosegue per celebrare la vittoria di Konami, miHoYo e Capcom del Grand Award, il prestigioso premio assegnato alle case di sviluppo e ai publisher giapponesi e degli altri Paesi asiatici dal maggior successo commerciale.

Il Grand Award dell'edizione 2021 dell'evento tenuto da Sony, nella fattispecie, viene assegnato ai primi tre videogiochi asiatici che hanno saputo generare le più ampie vendite a livello internazionale (intese sia come copie commercializzate che come introiti per microtransazioni) nel lasso temporale tra i mesi di ottobre 2020 e settembre 2021.

Per quest'anno, quindi, i vincitori indiscussi del Grand Award dei PlayStation Partner Awards Japan Asia sono Konami con il simulatore calcistico eFootball PES 2021, gli autori cinesi di miHoYo per la soprendente avventura ruolistica a mondo aperto Genshin Impact e Capcom per il kolossal horror Resident Evil Village.

A ciascuno dei tre campioni d'incassi premiati con il Grand Award, gli organizzatori dei PlayStation Partner Awards 2021 dedicano un video approfondimento che descrive le attività svolte dalle rispettive software house, con tanto di messaggio finale di ringraziamento da parte degli attori dell'industria dell'intrattenimento digitale appena insigniti di questo riconoscimento.