PlayStation Passkeys: Sony illustra i benefici dell'opzione alternativa alle password

Mentre in rete si discute dei licenziamenti dei PlayStation Studios e della nuova strategia di Sony per i tripla A, i curatori del sito ufficiale di SIE illustrano i benefici offerti dall'attivazione di Passkeys, il nuovo sistema alternativo alle password per accedere in sicurezza agli account PlayStation.

Il colosso tecnologico giapponese parte dall'assunto che l'account di ogni singolo giocatore ne rappresenta l'identità associata su piattaforme PlayStation e, di conseguenza, "è un aspetto centrale e fondamentale che sblocca l'accesso a tutte le incredibili esperienze che ha da offrire l'ecosistema PlayStation, dall'acquisto dei titoli all'accesso a media e servizi, passando per il matchmaking alle esperienze personalizzate e ai Trofei".

Con l'introduzione delle Passkeys, quindi, Sony promette di offrire un'ulteriore opzione agli utenti che desiderano accedere facilmente all'ecosistema di servizi e funzionalità associato al proprio account PlayStation, il tutto nella cornice di una maggiore sicurezza.

Il team social di Sony entra quindi nel merito delle tecnologie implementate nel nuovo sistema di sicurezza e spiega che "le Passkeys di PlayStation sono credenziali digitali generate automaticamente utilizzando la crittografia. Questa moderna alternativa alle password fornisce agli utenti la possibilità di accedere a piattaforme e dispositivi con una Passkey unica per ogni servizio online. Consente di accedere al proprio account senza una password, utilizzando, invece, lo stesso comodo metodo di sblocco tipico degli schermi dei dispositivi mobili, come l'impronta digitale, la scansione del viso o il PIN. Resistenti alle frodi, le Passkeys aderiscono agli standard Fast Identity Online (FIDO) stabiliti dalla FIDO Alliance, un'organizzazione di cui il Gruppo Sony è orgogliosamente parte. La FIDO Alliance è un'organizzazione globale che definisce gli standard di autenticazione, che si impegna a ridurre la dipendenza dal mondo dalle password promuovendo lo sviluppo, l'uso e la conformità agli standard all'avanguardia per l'autenticazione su una vasta gamma di dispositivi e piattaforme".

Se volete accedere al nuovo sistema di sicurezza di Sony, qui trovate tutte le indicazioni per attivare una chiave d'accesso su PlayStation 5 e dire addio alle password.