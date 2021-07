PlayStation su PC: Nixxes si occuperà delle conversioni delle esclusive

In molti lo aveva già intuito, adesso è arrivata la conferma: Sony ha acquisito Nixxes Software per un motivo ben preciso, e a rivelarlo è stato il CEO di SIE in persona, Jim Ryan.

Negli ultimi due decenni, Nixxes è divenuto incredibilmente famoso per i suoi porting per PC di ottima fattura: da sempre molto vicino ad Eidos e Crystal Dynamics, di recente lo studio olandese si è occupato delle conversioni di Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider e Marvel's Avengers. A quanto pare, come parte dei PlayStation Studios continuerà a fare quello che sa fare meglio concentrando i suoi sforzi sulle conversioni delle IP PlayStation per PC. Il colosso giapponese, come già confermato in passato, dopo Days Gone e Horizon Zero Dawn Complete Edition intende continuare ad investire in questo mercato.

"Abbiamo intenzione di incrementare le nostre capacità di sviluppo e creare nuovi giochi esclusivi per i giocatori PlayStation, potrete vedere i risultati nei prossimi anni", ha esordito Ryan. "Siamo anche soddisfatti di ciò che stiamo facendo per portare le nostre IP su PC, anche se questo progetto è ancora agli inizi, e non vediamo l'ora di lavorare con Nixxes affinché possa aiutarci a raggiungere questo scopo".