PlayStation ha perso il verificato su Twitter, ma solo per poche ore

Nel fine settimana, PlayStation ha perso il badge del profilo verificato su Twitter: tutti gli account internazionali legati a PlayStation (ad eccezione di PlayStation France) si sono ritrovati senza il simbolo d'oro vicino al nome del profilo, la situazione però è tornata rapidamente alla normalità.

Non è chiaro se si sia trattato di un errore o meno, in ogni caso il bollino d'oro è tornato sui profili PlayStation con tanto di dicitura "Account verificato. Questo account è verificato poiché si tratta di un'organizzazione ufficiale su Twitter" a evidenziare come si tratti di un profilo ufficiale verificato.

C'è da dire che PlayStation è stata l'unica hardware house a vedere scomparire il check del verificato, seppur per poche ore, presumibilmente a causa di disguidi burocratici e/o amministrativi. La rimozione delle spunte blu da Twitter ha creato non pochi problemi, ad esempio il New York Times ha perso il verificato rifiutandosi di pagare e persino Papa Francesco ha dovuto rinunciare alla spunta blu dovendosi accontentare della spunta grigia (riservata a personaggi politici e organi governativi). La stessa sorte è toccata al profilo della Casa Bianca, a quello del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e all'account di Hillary Clinton, solamente per citarne alcuni.

Come ha risposto Elon Musk? Trollando su Twitter per tutto il weekend.