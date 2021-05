PlayStation Player Celebration: parte l'evento con tanti bonus, ma non in Italia

Nel lanciare l'edizione 2021 dei Days of Play con sconti e offerte su PS4 e PS5, la divisione videoludica di Sony ha dato inizio anche al PlayStation Player Celebration, un evento con tanti bonus ma al quale, purtroppo, non è possibile parteciparvi in Italia.

L'iniziativa promozionale ideata da Sony Interactive Entertainment, infatti, mette in palio diversi premi basati su degli obiettivi condivisi da raggiungere insieme alla community per ottenere premi digitali come avatar PSN esclusivi o temi dinamici per PS4.

L'evento PlayStation Player Celebration si terrà fino al 31 maggio ma, come segnalato in precedenza, non sarà attivo in Italia ma soltanto per chi ha un account PSN nei seguenti Paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Slovacchia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti.

Per chi vive in uno di questi Paesi, il PlayStation Player Celebration si terrà in tre fasi, ciascuna delle quali avrà diversi obiettivi della community. Nella fase che inizierà il 18 maggio, gli utenti dovranno giocare per almeno un'ora a un numero prefissato di titoli per contribuire al punteggio finale, con punti doppi che verranno guadagnati giocando a un titolo insieme a un amico in lista iscritto al contest.

Il completamento di ogni fase consentirà di sbloccare avatar e temi dinamici per PlayStation 4, con l'aggiunta di ulteriori avatar speciali da parte di chi parteciperà alle tre fasi; per tutti i dettagli dell'iniziativa, in calce alla notizia vi lasciamo il link al portale del PlayStation Blog statunitense.