PlayStation Player Celebration: Sony lancia un concorso su PS4 con ricchi premi

Le alte sfere di Sony Interactive Entertainment festeggiano le 100 milioni di PS4 distribuite lanciando il PlayStation Player Celebration, un concorso che consente all'utenza PS4 di vincere dei ricchi premi semplicemente giocando ai propri titoli preferiti.

L'iniziativa promozionale di Sony, però, non è ancora attiva in Italia e probabilmente non lo sarà per tutta la sua durata, presumibilmente a causa delle stringenti norme vigenti sulla regolamentazione dei concorsi, specie quelli che prevedono dei premi in denaro.

Gli utenti PS4 che risiedono nei Paesi in cui è possibile accedere al contest possono parteciparvi seguendo le indicazioni fornite dal PlayStation Blog europeo e nordamericano: le registrazioni al concorso sono disponibili da oggi, martedì 18 febbraio, fino al 24 febbraio.

Nel corso del PlayStation Player Celebration, la community del Monolite Nero dovrà giocare ai propri titoli preferiti e raggiungere l'obiettivo "comune" prefissato da ogni Stage del contest: il punteggio sarà calcolato in base ai Trofei ottenuti, con valore doppio per quelli sbloccati nelle modalità multiplayer.

Chi si iscriverà al concorso potrà guadagnare temi dinamici PS4 e avatar esclusivi, con la possibilità ulteriore di vincere un prestigioso Kit PlayStation esclusivo che includerà la rappresentazione reale di un Trofeo di Platino con inciso il proprio PSN ID, un buono per riscattare una selezione con i migliori videogiochi PlayStation 4 e un voucher di 90 euro da utilizzare su PlayStation Store.