PlayStation Plus: 10 giochi lasciano il catalogo il 19 marzo

A partire dal 19 marzo, dieci giochi si apprestano a lasciare il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium. Dieci in tutto, perché tre titoli si aggiungono alla lista già nota, che arriva così a cifra tonda.

In particolare scopriamo che presto anche Nights of Azure, Nights of Azure 2 Bride of the New Moon e Warriors All-Stars (tutti e tre targati Koei-Tecmo) non saranno più disponibili per il download dai cataloghi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Ecco l'elenco completo dei giochi che verranno rimossi il 19 marzo:

Sid Meier's Civilization 6

Tchia

Nights of Azure

Nights of Azure 2 Bride of the New Moon

Warriors All-Stars

Ghostwire Tokyo

NEO The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

Sempre a partire dal 19 marzo arrivano invece i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di questo mese con una lineup che include NBA 2K24 Kobe Bryant Edition, Marvel's Midnight Suns, Resident Evil 3 Remake, LEGO DC Supervillains, Mystic Pillars Remastered, Dragon Ball Z Kakarot e Super Neptunia RPG mentre gli abbonati Premium possono scaricare in aggiunta anche i classici Jak and Daxter The Lost Frontier, Cool Boarders, Gods Eater Burst, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy e JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R.

Un mese piuttosto interessante per gli abbonati ai due tier superiori di PS Plus, non trovate?

