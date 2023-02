PlayStation Network, 112 milioni di utenti mensili attivi: il dato torna a crescere

Con il termine del terzo trimestre dell'anno fiscale 2022-2023, la dirigenza di Sony ha reso pubblici molti dati interessanti sull'andamento finanziario dell'azienda.

Molti di questi hanno a che fare con il servizio di abbonamento proposto agli utenti PS4 e PS5. Dall'ultimo incontro con gli azionisti Sony, sappiamo ad esempio che nell'ultimo anno sono cresciuti notevolmente i ricavi di PlayStation Plus, anche a fronte di una flessione nel numero di abbonati a PS Plus.

A completare il quadro offerto da tali valori, troviamo anche il numero di utenti attivi in un mese. Su questo fronte, l'ultimo dato condiviso da Sony certifica in 112 milioni il numero di utenti attivi mensilmente su PlayStation Network. Il dato segna un'importante risalita, dopo i 102 milioni certificati nel trimestre precedente. Si registra inoltre una crescita anche rispetto al medesimo periodo dell'anno fiscale 2021-2022, che si era chiuso con 106 milioni di utenti attivi in un mese.



Pur fronte di un calo nel numero assoluto di abbonati, il nuovo PlayStation Plus sembra dunque in grado di soddisfare le esigenze di Sony, almeno in questa specifica fase. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, ricordiamo che quest'oggi ha preso il via la fase Beta del nuovo firmware di PlayStation 5.