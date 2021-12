PlayStation Plus 12 mesi a 39.99€, super offerta del Calendario dell'Avvento di GameStop

Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 23 dicembre offre una super sorpresa: l'abbonamento annuale PlayStation Plus per PS4 e PS5 è in vendita a 39.99 euro contro i 59.99 euro di listino, davvero una ottima occasione per rinnovare la propria iscrizione o abbonarsi per la prima volta al servizio premium di Sony.

Oltre a PlayStation Plus annuale a 39.99 euro la giornata di oggi è caratterizzata anche da altri sconti molto interessanti come FIFA 22 per Nintendo Switch a 25.98 euro, FIFA 22 per PS4 a 37.98 euro e FIFA 22 per PS5 e Xbox Series X a 44.98 euro mentre la versione PC costa 39,99 euro.

F1 2021 è in vendita a 34.98 euro (versione PC a 24.99 euro), in offerta anche Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition in promozione a 49.98 euro, stesso prezzo per Battlefield 2042 per PS5 e Xbox Series X mentre la versione PS4 costa 37,98 euro. In sconto anche le cuffie Turtle Beach Recon 70 e Recon 70 X a 24.98 euro, varie colorazioni disponibili.

Prosegue l'offerta sui Funko Pop! della serie Marvel Gingerbread scontati del 20% fino al 24 dicembre, vari personaggi disponibili tra cui Iron Man, Spider-Man, Hulk, Thor, Captain Marvel, Captain America e Pantera Nera, solamente per citarne alcuni.